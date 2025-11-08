Богдан Попов станет третьим украинцем, сыгравшим 10 матчей в Серии В

Богдан Попов сыграет свой 10-й матч в составе Эмполи в Серии В.

В матче 12-го тура, в котором команда украинца примет Катандзаро, Попов выйдет в стартовом составе.

Для украинского футболиста этот поединок станет 10 в Серии В.

Только два игрока из Украины имеют в своем активе большее количество сыгранных матчей: Василий Прийма (18) и Вячеслав Чурко (11), при том оба сделали это в составе Фрозиноне.

Напомним, что в 9 предварительных матчах чемпионата Богдан Попов забил 5 мячей.

Матчи украинцев в Серии B (с учетом матча Эмполи – Катандзаро)