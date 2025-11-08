Богдан Попов станет третьим украинцем, сыгравшим 10 матчей в Серии В

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 ноября 2025, 15:57 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:59
Произойдет это в матче 12-го тура Эмполи – Катандзаро

Instagram. Богдан Попов

Богдан Попов сыграет свой 10-й матч в составе Эмполи в Серии В.

В матче 12-го тура, в котором команда украинца примет Катандзаро, Попов выйдет в стартовом составе.

Для украинского футболиста этот поединок станет 10 в Серии В.

Только два игрока из Украины имеют в своем активе большее количество сыгранных матчей: Василий Прийма (18) и Вячеслав Чурко (11), при том оба сделали это в составе Фрозиноне.

Напомним, что в 9 предварительных матчах чемпионата Богдан Попов забил 5 мячей.

Матчи украинцев в Серии B (с учетом матча Эмполи – Катандзаро)

  • 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)
  • 10 – Богдан Попов (Эмполи)
статистика Богдан Попов чемпионат Италии по футболу Серия B Эмполи Катандзаро
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
