Виктор Цыганков забил 15-й гол за Жирону

Виктор Цыганков открыл счет в матче 12-го тура Ла Лиги, в котором Жирона играет против Алавеса.

Для украинца этот гол стал 14-м в Ла Лиге и 15-м за клуб во всех турнирах.

В чемпионате Испании только Артем Довбик забивал больше (24).

Голы украинцев в Ла Лиге

24 – Артем Довбик (Жирона)

14 – Виктор Цыганков (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

2 – Владислав Ванат (Жирона)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Голы украинских футболистов за Жирону

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

15 – Виктор Цыганков (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

3 – Владислав Ванат (2 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону