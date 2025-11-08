Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 ноября 2025, 15:46 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:47
Виктор Цыганков забил 15-й гол за Жирону

Сделал украинец это в матче против Алавеса

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Виктор Цыганков открыл счет в матче 12-го тура Ла Лиги, в котором Жирона играет против Алавеса.

Для украинца этот гол стал 14-м в Ла Лиге и 15-м за клуб во всех турнирах.

В чемпионате Испании только Артем Довбик забивал больше (24).

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 14 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 2 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Голы украинских футболистов за Жирону

  • 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
  • 15 – Виктор Цыганков (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 3 – Владислав Ванат (2 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

  • 92 матча (82 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
  • 15 голов (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 19 ассистов (19 – Ла Лига)
Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Виктор Цыганков статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
