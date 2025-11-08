Испания08 ноября 2025, 15:46 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:47
Виктор Цыганков забил 15-й гол за Жирону
Сделал украинец это в матче против Алавеса
Виктор Цыганков открыл счет в матче 12-го тура Ла Лиги, в котором Жирона играет против Алавеса.
Для украинца этот гол стал 14-м в Ла Лиге и 15-м за клуб во всех турнирах.
В чемпионате Испании только Артем Довбик забивал больше (24).
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 14 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 2 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Голы украинских футболистов за Жирону
- 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
- 15 – Виктор Цыганков (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 3 – Владислав Ванат (2 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону
- 92 матча (82 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
- 15 голов (14 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 19 ассистов (19 – Ла Лига)
