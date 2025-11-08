Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 ноября в Эр-Рияде состоится финальный матч Итогового турнира WTA 2025.

В решающем поединке сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6). Встреча начнется ориентировочно в 18:00.

Это будет 14-е очное противостояние. Счет 8:5 в пользу Соболенко.

Победительница матча выиграл трофей WTA Finals и чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов.

