WTA08 ноября 2025, 15:03 |
221
0
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Итогового турнира WTA 2025
8 ноября в Эр-Рияде состоится финальный матч Итогового турнира WTA 2025.
В решающем поединке сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6). Встреча начнется ориентировочно в 18:00.
Это будет 14-е очное противостояние. Счет 8:5 в пользу Соболенко.
Победительница матча выиграл трофей WTA Finals и чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
