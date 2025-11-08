Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 ноября 2025, 15:03 |
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Итогового турнира WTA 2025

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

8 ноября в Эр-Рияде состоится финальный матч Итогового турнира WTA 2025.

В решающем поединке сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6). Встреча начнется ориентировочно в 18:00.

Это будет 14-е очное противостояние. Счет 8:5 в пользу Соболенко.

Победительница матча выиграл трофей WTA Finals и чек в 5 миллионов и 235 тысяч долларов.

📺 Видеотрансляция

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Арина Соболенко Елена Рыбакина смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
