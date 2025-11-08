Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Англия
08 ноября 2025, 12:27 | Обновлено 08 ноября 2025, 12:36
1388
2

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате

Instagram. Тимур Тутеров

В пятницу, 7 ноября, состоялся матч Английской Премьер-лиги 2, в котором встретились «Сандерленд» U-21 и лидер турнирной таблицы «Ипсвич» U-21. Гости потерпели сенсационное поражение со счетом 2:4, несмотря на статус явного фаворита.

В стартовом составе «черных котов» вышел вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров, который провел на поле 85 минут и забил гол во втором тайме. На 64-й минуте футболист изящным ударом с линии штрафной пробил голкипера и сделал счет 3:1.

В нынешнем сезоне Тутеров провел восемь матчей в составе «Сандерленда» U-21, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

«Ипсвич» несмотря на поражение, остался на первой позиции – в активе команды 22 балла. «Черные коты» разместились на 23-й позиции (из 29 команд), имея в своем активе семь пунктов.

Английская Премьер-лига 2. 7 ноября

Сандерленд U-21 Ипсвич U-21 – 4:2

Голы: Г. Джонс, 10, Дж. Джонс, 60, Тутеров, 64, Уэйтерс, 84 – Маудж, 36, Нилд, 86 (автогол)

Видео гола Тимура Тутерова:

чемпионат Англии по футболу Сандерленд Ипсвич Тимур Тутеров
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Якось легко він обійшов, стільки захисників і всі не рухалися, чомусь стояли як вкопані.
Ну забив так забив
Ответить
+1
rosti79
В Сборную 
Ответить
0
