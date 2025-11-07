Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 21:58 |
Коуч Кудровки: «Мне казалось, что мы переигрывали соперника»

Василий Баранов пообщался с журналистами после матча УПЛ

Коуч Кудровки: «Мне казалось, что мы переигрывали соперника»
ФК Кудровка. Василий Баранов

Тренер Кудровки Василий Баранов поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Колоса в 12-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Мы очень хорошо сыграли первый тайм и заслуживали победы в первом тайме. Возможно, это сейчас на эмоциях, но мне казалось, что мы переигрывали соперника и были острее. Да, были дальние удары у наших ворот, но мы были острее.

В переходных фазах нам сегодня не хватило качества, чтобы было больше голов. Для того чтобы побеждать такую ​​команду, как «Колос», нужно играть больше, чем один тайм. Хотя бы минут 75-80. Во втором тайме подсели функционально.

Хочу отметить – очень качественно вышли на замену игроки соперника. Они прибавили в темпе, и нам этого не хватило. Нашим заменам было очень тяжело войти в такую ​​игру. Надо качественнее – где-то не попали в игру. И пропустили из-за нашим ошибкам – соперник придавил, дожал, а мы не смогли противодействовать», – сказал Баранов.

Василий Баранов Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Кудровка - Колос
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
