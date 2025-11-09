Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Major League Soccer
09 ноября 2025, 00:12 | Обновлено 09 ноября 2025, 00:23
857
0

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

09 ноября 2025, 00:12 | Обновлено 09 ноября 2025, 00:23
857
0
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинская звезда «Интер Майами» Лионель Месси может временно вернуться в Европу – в «Галатасарай».

Стамбульский клуб планирует арендовать 38-летнего форварда на четыре месяца, воспользовавшись зимней паузой в MLS. Руководство «Галатасарая» готово полностью покрывать зарплату Месси, тогда как американский клуб согласился на такое соглашение. Единственное условие – соглашение не должно повлиять на физическую аргентинца форму перед новым сезоном.

Сейчас «Галатасарай» уверенно возглавляет турецкую Суперлигу и имеет девять очков из 12 возможных в группе Лиги чемпионов.

По теме:
В Италии заговорили о сенсационном обмене Довбика в топ-клуб АПЛ
На Довбика охотится известный клуб. Должен стать идеальной заменой
Трабзонспор может подписать игрока Динамо вместо футболиста сборной Украины
Галатасарай трансферы Лионель Месси аренда игрока чемпионат Турции по футболу Интер Майами
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08 ноября 2025, 20:02 17
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025

Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде

Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй
Футбол | 09 ноября 2025, 00:30 0
Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй
Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй

Йожеф – об Андрее Ярмоленко

САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08.11.2025, 07:40
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
Теннис | 08.11.2025, 20:16
Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 10
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем