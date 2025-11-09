Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»
Аргентинская звезда «Интер Майами» Лионель Месси может временно вернуться в Европу – в «Галатасарай».
Стамбульский клуб планирует арендовать 38-летнего форварда на четыре месяца, воспользовавшись зимней паузой в MLS. Руководство «Галатасарая» готово полностью покрывать зарплату Месси, тогда как американский клуб согласился на такое соглашение. Единственное условие – соглашение не должно повлиять на физическую аргентинца форму перед новым сезоном.
Сейчас «Галатасарай» уверенно возглавляет турецкую Суперлигу и имеет девять очков из 12 возможных в группе Лиги чемпионов.
