Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси выступил с заявлением о возможном завершении карьеры
Аргентина
08 ноября 2025, 01:32 | Обновлено 08 ноября 2025, 01:45
224
0

Месси выступил с заявлением о возможном завершении карьеры

Аргентинец не волнуется по этому поводу

08 ноября 2025, 01:32 | Обновлено 08 ноября 2025, 01:45
224
0
Месси выступил с заявлением о возможном завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю о будущем и не волнуюсь. Просто наслаждаюсь каждым днем, потому что время уходит. Хочу получать удовольствие от вещей, на которые раньше не обращал внимания. Когда придет момент уйти на пенсию – приму это спокойно. Сейчас для меня главное – играть и наслаждаться футболом», – отметил Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

По теме:
ФОТО. Дэвид Бекхэм стал рыцарем – и даже король Чарльз восхитился им
Криштиану РОНАЛДУ: «Сколько раз Аргентина выигрывала ЧМ до Месси?»
ФОТО. Месси получил ключ от Майами от мэра Суареса. Что это?
Лионель Месси Интер Майами завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07 ноября 2025, 06:02 1
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера

Украинец пока не рассматривает поединок с Итаумой

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Теннис | 07.11.2025, 22:14
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Экс-футболист Динамо рассказал, почему против Мудрика было нереально играть
Футбол | 08.11.2025, 00:32
Экс-футболист Динамо рассказал, почему против Мудрика было нереально играть
Экс-футболист Динамо рассказал, почему против Мудрика было нереально играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
06.11.2025, 01:55 102
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем