Месси выступил с заявлением о возможном завершении карьеры

Легендарный аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю о будущем и не волнуюсь. Просто наслаждаюсь каждым днем, потому что время уходит. Хочу получать удовольствие от вещей, на которые раньше не обращал внимания. Когда придет момент уйти на пенсию – приму это спокойно. Сейчас для меня главное – играть и наслаждаться футболом», – отметил Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.