Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
08.11.2025 15:00 - : -
Алавес
Жирона – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 8 ноября в 15:00 по Киеву

ФК Жирона

В субботу, 8 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Алавесом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Жирона

Каталонцы проводят текущий сезон откровенно плохо. За 11 туров Ла Лиги «Жирона» смогла набрать всего 7 зачетных пунктов, поэтому пока занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной 17-й ступени клуб отстает на 2 балла.

В 1/64 финала Кубка Испании «Жирона» благодаря голам Ваната и Цыганкова одолела «Констансию» и прошла дальше.

Алавес

А вот у «сине-белых» дела гораздо лучше. После 11 туров команда имеет на счету 15 зачетных пунктов и занимает 8-е место турнирной таблицы. От топ-6 сейчас «Алавес» отстает всего на 3 очка. Как для команды, которая в прошлом году находилась всего в 2-х баллах от вылета, эти результаты очень достойны.

В 1/64 финала Кубка Испании коллектив со счетом 7:0 разбил «Депортиво Гечо».

Личные встречи

В последних 5-х матчах между клубами ощутимое преимущество имеет «Жирона». Каталонцы победили в 3 поединках, еще 1 раз победу праздновал «Алавес», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • За 11 игр Ла Лиги текущего сезона «Жирона» одержала всего 1 победу.
  • «Жирона» пропустила 24 мяча в текущем сезоне чемпионате Испании – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Алавес» победил лишь в 1/5 выездных поединков Ла Лиги текущего сезона.

Возможные стартовые составы

Жирона: Гассанига – Блайнд, Рейс, Ринкон – Морено, Мартин, Витсель, Мартинес – Лемар, Ванат, Цыганков

Алавес: Сивера – Юси, Парада, Теналья, Хонни – Аленья, Суарес, Бланко, Висенте – Реббаш, Мартинес

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.74.

Жирона
8 ноября 2025 -
15:00
Алавес
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
