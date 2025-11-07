Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто за Холандом? Игроки Кристал Пэлас первые в рейтинге после норвежца
Англия
07 ноября 2025, 16:04 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:05
171
0

Кто за Холандом? Игроки Кристал Пэлас первые в рейтинге после норвежца

Вспомним топ-10 футболистов клубов АПЛ по количеству голевых действий в сезоне во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд с большим отрывом возглавляет рейтинг игроков АПЛ с самым большим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе норвежского нападающего уже 19 голевых действий.

Вторым в данном рейтинге идет игрок Кристал Пэлас Исмаила Сарр (10), третье место делят Антуан Семеньо (Борнмут, 9) и Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас, 9).

Игроки клубов АПЛ с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 10 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)
  • 9 – Антуан Семеньо (Борнмут)
  • 9 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
  • 8 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
  • 7 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 7 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
  • 7 – Диего Гомес (Брайтон)
  • 7 – Леандро Троссар (Арсенал)
  • 7 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд статистика Исмаила Сарр Манчестер Сити Кристал Пэлас Антуан Семеньо Борнмут Жан-Филипп Матета
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
