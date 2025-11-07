Кто за Холандом? Игроки Кристал Пэлас первые в рейтинге после норвежца
Вспомним топ-10 футболистов клубов АПЛ по количеству голевых действий в сезоне во всех турнирах
Эрлинг Холанд с большим отрывом возглавляет рейтинг игроков АПЛ с самым большим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В активе норвежского нападающего уже 19 голевых действий.
Вторым в данном рейтинге идет игрок Кристал Пэлас Исмаила Сарр (10), третье место делят Антуан Семеньо (Борнмут, 9) и Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас, 9).
Игроки клубов АПЛ с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 10 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)
- 9 – Антуан Семеньо (Борнмут)
- 9 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
- 8 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
- 7 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 7 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
- 7 – Диего Гомес (Брайтон)
- 7 – Леандро Троссар (Арсенал)
- 7 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
No Eze, no problem for Crystal Palace - Ismaïla Sarr has been on fire for the Eagles 🔥🦅 pic.twitter.com/xxuYgAgchJ— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 7, 2025
