Кто за Холандом? Игроки Кристал Пэлас первые в рейтинге после норвежца

Эрлинг Холанд с большим отрывом возглавляет рейтинг игроков АПЛ с самым большим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе норвежского нападающего уже 19 голевых действий.

Вторым в данном рейтинге идет игрок Кристал Пэлас Исмаила Сарр (10), третье место делят Антуан Семеньо (Борнмут, 9) и Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас, 9).

Игроки клубов АПЛ с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах

19 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

10 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)

9 – Антуан Семеньо (Борнмут)

9 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)

8 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)

7 – Игорь Тиаго (Брентфорд)

7 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)

7 – Диего Гомес (Брайтон)

7 – Леандро Троссар (Арсенал)

7 – Фил Фоден (Манчестер Сити)