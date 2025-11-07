Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 13:53 | Обновлено 07 ноября 2025, 13:59
Буяльский забил 90-й мяч в карьере

Капитан киевлян стал автором 200-го гола «Динамо» при Александре Шовковском

ФК Динамо. Виталий Буяльский

В матче с «Зриньски» (6:0) Виталий Буяльский забил 90-й мяч в карьере. 87 раз он отличился за «Динамо» и 3 – за «Говерлу». 72 автографа в воротах соперников 32-летний капитан киевлян поставил в УПЛ, 16 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины. 46 раз Буяльский отличился дома, 43 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. На отечественной и международной аренах Виталий забивал 40 клубам. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» – по 5. 35 мячей юбиляра приносили динамовцам победу, а еще 6 – ничью. Ко всему прочему гол Буяльского оказался 200-м для «Динамо» во всех турнирах при Александре Шовковском (ЧУ – 158, КУ – 12, ЕК – 30).

К слову, юбилей в поединке с боснийцами отметил и Владислав Кабаев, забивший 10-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 7, КУ – 1, ЕК – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

90 голов в карьере Виталия Буяльского

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

2013/14

Говерла

3

-

-

-

3

2014/15

Динамо

2

-

-

1

3

2015/16

Динамо

2

-

-

2

4

2016/17

Динамо

1

-

-

1

2

2017/18

Динамо

4

-

-

2

6

2018/19

Динамо

3

-

1

2

6

2019/20

Динамо

9

-

-

2

11

2020/21

Динамо

5

1

-

3

9

2021/22

Динамо

9

-

-

-

9

2022/23

Динамо

12

-

-

1

13

2023/24

Динамо

10

-

-

-

10

2024/25

Динамо

7

-

-

-

7

2025/26

Динамо

5

-

-

2

7

Итого

72

1

1

16

90

Юбилейные голы Виталия Буяльского

Гол

Дата

Ранг

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

21.09.2013

ЧУ

Говерла

Арсенал

24' (2:0)

2:0 (д)

10-й

24.02.2015

ЛЧ

Динамо

Манчестер Сити

59' (1:2)

1:3 (д)

20-й

25.10.2018

ЛЕ

Динамо

Ренн

89' (2:1)

2:1 (г)

30-й

22.02.2020

ЧУ

Динамо

Ворскла

50' (1:0)

2:1 (д)

40-й

25.02.2021

ЛЕ

Динамо

Брюгге

83' (1:0)

1:0 (г)

50-й

16.10.2021

ЧУ

Динамо

Львов

38' (1:1)

4:1 (г)

60-й

30.10.2022

ЧУ

Динамо

Кривбасс

22' (2:0)

3:1 (д)

70-й

01.10.2023

ЧУ

Динамо

Александрия

90+3' (4:2)

4:2 (д)

80-й

23.11.2024

ЧУ

Динамо

Черноморец

69' (2:0)

3:1 (д)

90-й

06.11.2025

ЛК

Динамо

Зриньски

67' (4:0)

6:0 (д)

цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
