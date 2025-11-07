Буяльский забил 90-й мяч в карьере
Капитан киевлян стал автором 200-го гола «Динамо» при Александре Шовковском
В матче с «Зриньски» (6:0) Виталий Буяльский забил 90-й мяч в карьере. 87 раз он отличился за «Динамо» и 3 – за «Говерлу». 72 автографа в воротах соперников 32-летний капитан киевлян поставил в УПЛ, 16 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины. 46 раз Буяльский отличился дома, 43 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. На отечественной и международной аренах Виталий забивал 40 клубам. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» – по 5. 35 мячей юбиляра приносили динамовцам победу, а еще 6 – ничью. Ко всему прочему гол Буяльского оказался 200-м для «Динамо» во всех турнирах при Александре Шовковском (ЧУ – 158, КУ – 12, ЕК – 30).
К слову, юбилей в поединке с боснийцами отметил и Владислав Кабаев, забивший 10-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 7, КУ – 1, ЕК – 3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
90 голов в карьере Виталия Буяльского
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
2013/14
|
Говерла
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2014/15
|
Динамо
|
2
|
-
|
-
|
1
|
3
|
2015/16
|
Динамо
|
2
|
-
|
-
|
2
|
4
|
2016/17
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2
|
2017/18
|
Динамо
|
4
|
-
|
-
|
2
|
6
|
2018/19
|
Динамо
|
3
|
-
|
1
|
2
|
6
|
2019/20
|
Динамо
|
9
|
-
|
-
|
2
|
11
|
2020/21
|
Динамо
|
5
|
1
|
-
|
3
|
9
|
2021/22
|
Динамо
|
9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
2022/23
|
Динамо
|
12
|
-
|
-
|
1
|
13
|
2023/24
|
Динамо
|
10
|
-
|
-
|
-
|
10
|
2024/25
|
Динамо
|
7
|
-
|
-
|
-
|
7
|
2025/26
|
Динамо
|
5
|
-
|
-
|
2
|
7
|
Итого
|
|
72
|
1
|
1
|
16
|
90
Юбилейные голы Виталия Буяльского
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
21.09.2013
|
ЧУ
|
Говерла
|
Арсенал
|
24' (2:0)
|
2:0 (д)
|
10-й
|
24.02.2015
|
ЛЧ
|
Динамо
|
Манчестер Сити
|
59' (1:2)
|
1:3 (д)
|
20-й
|
25.10.2018
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Ренн
|
89' (2:1)
|
2:1 (г)
|
30-й
|
22.02.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ворскла
|
50' (1:0)
|
2:1 (д)
|
40-й
|
25.02.2021
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Брюгге
|
83' (1:0)
|
1:0 (г)
|
50-й
|
16.10.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Львов
|
38' (1:1)
|
4:1 (г)
|
60-й
|
30.10.2022
|
ЧУ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
22' (2:0)
|
3:1 (д)
|
70-й
|
01.10.2023
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+3' (4:2)
|
4:2 (д)
|
80-й
|
23.11.2024
|
ЧУ
|
Динамо
|
Черноморец
|
69' (2:0)
|
3:1 (д)
|
90-й
|
06.11.2025
|
ЛК
|
Динамо
|
Зриньски
|
67' (4:0)
|
6:0 (д)
