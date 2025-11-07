В матче с «Зриньски» (6:0) Виталий Буяльский забил 90-й мяч в карьере. 87 раз он отличился за «Динамо» и 3 – за «Говерлу». 72 автографа в воротах соперников 32-летний капитан киевлян поставил в УПЛ, 16 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины. 46 раз Буяльский отличился дома, 43 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. На отечественной и международной аренах Виталий забивал 40 клубам. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 8, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» – по 5. 35 мячей юбиляра приносили динамовцам победу, а еще 6 – ничью. Ко всему прочему гол Буяльского оказался 200-м для «Динамо» во всех турнирах при Александре Шовковском (ЧУ – 158, КУ – 12, ЕК – 30).

К слову, юбилей в поединке с боснийцами отметил и Владислав Кабаев, забивший 10-й мяч за «Динамо» (ЧУ – 7, КУ – 1, ЕК – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

90 голов в карьере Виталия Буяльского

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК Всего 2013/14 Говерла 3 - - - 3 2014/15 Динамо 2 - - 1 3 2015/16 Динамо 2 - - 2 4 2016/17 Динамо 1 - - 1 2 2017/18 Динамо 4 - - 2 6 2018/19 Динамо 3 - 1 2 6 2019/20 Динамо 9 - - 2 11 2020/21 Динамо 5 1 - 3 9 2021/22 Динамо 9 - - - 9 2022/23 Динамо 12 - - 1 13 2023/24 Динамо 10 - - - 10 2024/25 Динамо 7 - - - 7 2025/26 Динамо 5 - - 2 7 Итого 72 1 1 16 90

Юбилейные голы Виталия Буяльского