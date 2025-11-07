Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварцяный сравнил легионеров Шахтера с Виллианом, Жадсоном, Фернандиньо
Лига конференций
07 ноября 2025, 13:49 |
Кварцяный сравнил легионеров Шахтера с Виллианом, Жадсоном, Фернандиньо

Известный украинский тренер оценил игру бразильских футболистов «Шахтера»

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил игру бразильских легионеров донецкого «Шахтера» после матча Лиги конференций против исландского «Брейдаблика» (2:0).

– Вспоминая скандальное высказывание Попова, спрошу: считаете ли вы этих бразильцев «Шахтера» настоящими или пародией?

– Они настоящие, но это не тот уровень, который был раньше у Фернандиньо, Виллиана, Жадсона. Руководство «Шахтера» можно понять, потому что они не могут пригласить сильнейших игроков из-за войны. Берут хотя бы таких, чтобы сохранить свои игровые традиции, которые они упорно не хотят менять.

У нынешних бразильцев «горняков» много лишних амбиций, которые не соответствуют их мастерству, также у них много нефутбольной агрессии, когда с ними жестко играют. Понятно, что по природному таланту они лучше украинцев, но этого мало для международного уровня. Кроме двух матчей с «Бешикташем», и вспомнить нечего.

– Вам кто-то нравится из нынешних бразильцев Шахтера?

– Мне нравится Алиссон, который сейчас травмирован и Кевин, но он перешел в «Фулхэм». Эти двое бразильцев поражали. Без них «Шахтер» очень обеднел. Когда вернется Алиссон, он точно усилит игру донецкой команды, – уверен Кварцяный.

Лига конференций Шахтер Донецк Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Жадсон Виллиан Фернандиньо Алиссон Сантана Кевин (Лопес де Маседо)
Николай Тытюк Источник: BLIK
SHN
Что-то в Фулхеме Кельвин скис.
А так еще были Мхитарян,Коста,Адриано и Тейшейра.
Нынешние и близко не тот уровень
