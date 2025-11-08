Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО неожиданно расхвалил динамовца: «Он молодчина, много атаковал»
Лига конференций
08 ноября 2025, 06:02 |
303
0

САБО неожиданно расхвалил динамовца: «Он молодчина, много атаковал»

Йожеф выделил Тараса Михавко

08 ноября 2025, 06:02 |
303
0
САБО неожиданно расхвалил динамовца: «Он молодчина, много атаковал»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал лучшего игрока столичной команды в матче против «Зрински» Мостар.

Сабо выделил Тараса Михавка, который сыграл на позиции левого защитника.«Лучший игрок матча? Наш новый левый защитник. Тарас Михавко – молодчина. И отбирал, и атаковал, и навесы делал», – сказал Йожеф Сабо.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.

По теме:
Какие арбитры обслужат матчи Шахтера и Динамо в 12-м туре УПЛ
ВИДЕО. Динамо повторило свою наибольшую победу в основной стадии еврокубков
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
Зриньски Мостар Динамо Киев Лига конференций Динамо - Зриньски Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07 ноября 2025, 06:42 4
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории

Александр занял пятое место

Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Футбол | 08.11.2025, 03:22
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07.11.2025, 07:23
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Хоккей | 07.11.2025, 20:40
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
06.11.2025, 01:55 102
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем