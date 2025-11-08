САБО неожиданно расхвалил динамовца: «Он молодчина, много атаковал»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал лучшего игрока столичной команды в матче против «Зрински» Мостар.

Сабо выделил Тараса Михавка, который сыграл на позиции левого защитника.«Лучший игрок матча? Наш новый левый защитник. Тарас Михавко – молодчина. И отбирал, и атаковал, и навесы делал», – сказал Йожеф Сабо.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.