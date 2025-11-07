Демьяненко назвал игрока Динамо, к которому нет претензий после матча ЛК
Бывший футболист киевского клуба позитивно оценил выступление защитника Тараса Михавко
Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко положительно оценил игру защитника Тараса Михавко в матче Лиги конференций, где подопечные Александра Шовковского разгромили боснийский «Зриньски» (6:0).
– Вчера мы увидели еще один эксперимент от Шовковского. На этот раз тренер «Динамо» решил попробовать на левом фланге Михавко. Вы прекрасно знаете специфику обеих этих позиций, оцените: справился ли Тарас с возложенной на него ответственностью?
– Михавко сыграл очень хорошо. К нему нет претензий. Он может спокойно играть слева. Вообще это прекрасно, когда есть универсалы, которые в случае чего могут закрыть не одну, а несколько позиций.
Я в свое время тоже играл не только в обороне. Сейчас футбол развивается так, что защитник, находясь в зоне атаки, должен сыграть не хуже нападающего. Михавко – молодой пацан, сил у него хоть отбавляй, поэтому и на фланге может отпахать, – уверен Демьяненко.
В этом сезоне Михавко провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы
Сергей Василюк – о предателе