Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 14:47 |
1

Демьяненко назвал игрока Динамо, к которому нет претензий после матча ЛК

Бывший футболист киевского клуба позитивно оценил выступление защитника Тараса Михавко

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко положительно оценил игру защитника Тараса Михавко в матче Лиги конференций, где подопечные Александра Шовковского разгромили боснийский «Зриньски» (6:0).

– Вчера мы увидели еще один эксперимент от Шовковского. На этот раз тренер «Динамо» решил попробовать на левом фланге Михавко. Вы прекрасно знаете специфику обеих этих позиций, оцените: справился ли Тарас с возложенной на него ответственностью?

– Михавко сыграл очень хорошо. К нему нет претензий. Он может спокойно играть слева. Вообще это прекрасно, когда есть универсалы, которые в случае чего могут закрыть не одну, а несколько позиций.

Я в свое время тоже играл не только в обороне. Сейчас футбол развивается так, что защитник, находясь в зоне атаки, должен сыграть не хуже нападающего. Михавко – молодой пацан, сил у него хоть отбавляй, поэтому и на фланге может отпахать, – уверен Демьяненко.

В этом сезоне Михавко провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Лига конференций Динамо Киев Динамо - Зриньски Зриньски Мостар Тарас Михавко Анатолий Демьяненко
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Gargantua
я считаю, что опять лучшим игроком у Динамо был Тиаре. Как он начинал атаки это одно удовольствие смотреть.
