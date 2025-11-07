Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Италия
07 ноября 2025, 22:42 |
1002
0

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

07 ноября 2025, 22:42 |
1002
0
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
УАФ. Андрей Шевченко

Бывший футболист «Динамо» Андрей Шевченко отреагировал на то, что «Милан» и «Интер» снесут легендарный Сан-Сиро и построят новый стадион.

«Игра на Сан-Сиро – это всегда сочетание вызова, эмоций и истории. Наши отношения с этим стадионом начались еще в 14 лет, когда я играл там за юношеское киевское «Динамо». Уже тогда, только выйдя на поле, я почувствовал особую атмосферу. Я искренне люблю Сан-Сиро – и именно болельщики делают его уникальным местом.

В то же время я понимаю, что новый стадион – важный шаг для будущего «Милана» и всего итальянского футбола. Главное – сохранить дух традиций. Если при создании нового проекта с уважением отнестись к наследию Сан-Сиро и легендам, которые на нем выступали, – можно сделать что-то действительно великое. Ничто не длится вечно», – сказал Шевченко.

По теме:
ДЕ РОССИ: «Дженоа – отличная команда. Для меня большая честь быть тут»
ФОТО. Дэвид Бекхэм стал рыцарем – и даже король Чарльз восхитился им
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК назначил тренера, который работал в рф
Милан Серия A стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Интер Милан чемпионат Италии по футболу Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Футбол | 07 ноября 2025, 06:47 11
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию

Шахтер дважды забил Брейдаблику, Динамо отгрузило 6 мячей клубу Зриньски

Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07 ноября 2025, 07:33 11
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину

Задорожный уехал в другую страну

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ
Футбол | 07.11.2025, 19:52
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
Футбол | 07.11.2025, 22:21
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Футбол | 06.11.2025, 23:46
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 12
Теннис
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
07.11.2025, 07:23 8
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32
Футбол
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем