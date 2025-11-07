ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Шевченко отреагировал на то, что «Милан» и «Интер» снесут легендарный Сан-Сиро и построят новый стадион.

«Игра на Сан-Сиро – это всегда сочетание вызова, эмоций и истории. Наши отношения с этим стадионом начались еще в 14 лет, когда я играл там за юношеское киевское «Динамо». Уже тогда, только выйдя на поле, я почувствовал особую атмосферу. Я искренне люблю Сан-Сиро – и именно болельщики делают его уникальным местом.

В то же время я понимаю, что новый стадион – важный шаг для будущего «Милана» и всего итальянского футбола. Главное – сохранить дух традиций. Если при создании нового проекта с уважением отнестись к наследию Сан-Сиро и легендам, которые на нем выступали, – можно сделать что-то действительно великое. Ничто не длится вечно», – сказал Шевченко.