Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан и Интер приобрели Сан-Сиро
Италия
05 ноября 2025, 14:45 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:46
ОФИЦИАЛЬНО. Милан и Интер приобрели Сан-Сиро

Клубы планируют построить новый стадион

«Милан» и «Интер» объявили о подписании договора купли-продажи с муниципалитетом Милана относительно приобретения объекта «Сан-Сиро», который включает стадион «Меацца» и прилегающую территорию.

«Строительство нового стадиона и проект городской реконструкции района «Сан-Сиро» открывает новую страницу для города Милан и обоих клубов. Этот стратегический шаг отражает общее стремление «Милана» и «Интера» и их владельцев – RedBird и фондов, управляемых Oaktree – к долгосрочному спортивному успеху и инвестициям, которые повышают ценность и поддерживают устойчивое развитие клубов», – говорится в заявлении.

Клубы поручили компаниям Foster + Partners и MANICA разработку дизайна и проектирование нового стадиона мирового класса и генеральный план прилегающей территории. Стадион должен соответствовать самым высоким международным стандартам и стать новой архитектурной иконой для города Милан. В рамках проекта также будет создан новый центр совершенства, который будет отражать спортивную и культурную направленность района «Сан-Сиро» и всего города, одновременно переосмысливая городской пространство через инновации, устойчивое развитие и доступность.

стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Милан Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Милан
Кінґ_ЮА
Вітаю! Щасти!
