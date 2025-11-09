Сабо посоветовал Шовковскому выпускать легенду Динамо только в конце матчй

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о легенде клуба Андрее Ярмоленко.

«Надо использовать Ярмоленко, выпускать под конец игры. На последние 20-25 минут, потому что на большее его уже не хватает, к сожалению... А полчаса Андрей еще может отработать на уровне.

И дело не только в том, что он уже возрастной игрок, но и в том, что у него нет высококлассных партнеров, которые создавали бы для него моменты, если тренер и в дальнейшем будет выпускать его играть в нападении, а не полузащите», – сказал Сабо.

