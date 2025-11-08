Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
Экс-игрок «Динамо» уверен в победе «Шахтера» в следующем матче
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко сделал прогноз на следующий матч «Шахтера» в УПЛ против «Полтавы».
– С СК Полтава Шахтеру будет тяжелее, чем с Брейдабликом?
– Не думаю. Может, будет даже легче, если забьют быстрый гол. Против ФК Полтава тоже будет матч-разминка, ведь команда внизу, и я не уверен, что она сильнее Брейдаблика, хотя и потрепала нервы Кривбассу. Главное, чтобы футболисты Шахтера не зазнались.
Матч против «Полтавы» «горняки» проведут в воскресенье, 7 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы потеряли очки в поединке против «Сандерленда»
Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде