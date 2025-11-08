Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 22:37 |
750
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»

Экс-игрок «Динамо» уверен в победе «Шахтера» в следующем матче

08 ноября 2025, 22:37 |
750
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко сделал прогноз на следующий матч «Шахтера» в УПЛ против «Полтавы».

– С СК Полтава Шахтеру будет тяжелее, чем с Брейдабликом?

– Не думаю. Может, будет даже легче, если забьют быстрый гол. Против ФК Полтава тоже будет матч-разминка, ведь команда внизу, и я не уверен, что она сильнее Брейдаблика, хотя и потрепала нервы Кривбассу. Главное, чтобы футболисты Шахтера не зазнались.

Матч против «Полтавы» «горняки» проведут в воскресенье, 7 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтёр – Полтава. Текстовая трансляция матча
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»
Виктор Леоненко Шахтер - Полтава Полтава Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд
Футбол | 08 ноября 2025, 21:45 1
Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд
Матч-триллер в АПЛ. Арсенал прервал серию из десяти побед подряд

Лондонцы потеряли очки в поединке против «Сандерленда»

Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08 ноября 2025, 20:02 12
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025

Елена в двух сетах переиграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде

Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08.11.2025, 06:22
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 16
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем