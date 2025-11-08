Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко сделал прогноз на следующий матч «Шахтера» в УПЛ против «Полтавы».

– С СК Полтава Шахтеру будет тяжелее, чем с Брейдабликом?

– Не думаю. Может, будет даже легче, если забьют быстрый гол. Против ФК Полтава тоже будет матч-разминка, ведь команда внизу, и я не уверен, что она сильнее Брейдаблика, хотя и потрепала нервы Кривбассу. Главное, чтобы футболисты Шахтера не зазнались.

Матч против «Полтавы» «горняки» проведут в воскресенье, 7 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.