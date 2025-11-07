Экс-игрок сборной Украины – о дифирамбах Шахтеру и Динамо после побед

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об очередных поединках «Шахтера» и «Динамо» в основном раунде Лиги конференций, где они взяли верх над исландским «Брейдабликом» и боснийским «Зриньски», 0:0.

«Фаворитами считались украинские клубы, потому в таких случаях важно обойтись без недооценки оппонентов. Ведь особенно на международной арене за такое шапкозакидательское настроение часто наказывают. Нельзя сказать, что вчера наши представители действовали на одном дыхании, были у них перепады в дебюте, однако они без труда доказали кто на футбольном поле хозяин. Наконец прорвало динамовцев, даже и не вспомню, когда они забивали пять мячей в одном тайме. Что значит – поймать кураж.

Шансы пробиться в плей-офф? «Горняки» должны финишировать в восьмерке, что даст им преимущество в следующем раунде. Динамовцы должны занять место в 24-ке и также продолжить борьбу за почетный приз. Тем не менее, пока не стоит петь нашим командам дифирамбы, последние соперники были явно слабее. Увидим, как будет в следующем туре, где динамовцам нужно обязательно брать верх над «Омонией». Потому только вперед.

Не думаю, что нужно сравнивать Классическое с еврокубками. Недавние дерби подтвердили, что у Классического свои законы, где участников не надо настраивать, они сами горят желанием прыгнуть выше головы. Этим можно объяснить напряжение и острую конкуренцию.

Что касается матчей Лиги конференций, то визави наших представителей были явно слабее и устроили себе легкие прогулки. Хотя то, что в действиях дончан и киевлян появилась легкость, не может не радовать. Ведь лидеры этих команд включены в заявку сборной Украины, которой в середине ноября проводить решающие отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. Теперь главное, чтобы обходилось без травм».

В настоящее время «Шахтер» занимает в Лиге конференций десятое место, набрав 6 очков. У динамовцев – три очка и они 24-е.