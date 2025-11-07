Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Наконец-то прорвало. Люблю Лигу конференций»
Лига конференций
07 ноября 2025, 11:42 |
Вячеслав Заховайло прокомментировал победу Динамо над Зрински

Вячеслав Заховайло

Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал разгромную победу киевского «Динамо» над боснийским «Зрински» (6:0) в матче 3-го основного этапа Лиги конференций:

«Наконец-то прорвало... За что я люблю Лигу конференций, – так это за то, что расширяешь свой кругозор. Узнаешь о командах, о которых никогда в жизни не слышал, даже названия.

Вроде бы и обсуждать нечего. Факт большой победы греет душу. Всем добра. С победой. Слава Украине».

После 3 туров Лиги конференций в активе киевского «Динамо» 3 очка.

Вячеслав Заховайло Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски
Дмитрий Вус Источник: Facebook
