Эксперт: «Наконец-то прорвало. Люблю Лигу конференций»
Вячеслав Заховайло прокомментировал победу Динамо над Зрински
Известный эксперт и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал разгромную победу киевского «Динамо» над боснийским «Зрински» (6:0) в матче 3-го основного этапа Лиги конференций:
«Наконец-то прорвало... За что я люблю Лигу конференций, – так это за то, что расширяешь свой кругозор. Узнаешь о командах, о которых никогда в жизни не слышал, даже названия.
Вроде бы и обсуждать нечего. Факт большой победы греет душу. Всем добра. С победой. Слава Украине».
После 3 туров Лиги конференций в активе киевского «Динамо» 3 очка.
