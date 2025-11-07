ФОТО. Это был бы цирк! Роналду рассказал, почему не пришел на похорон Жоты

Криштиану Роналду заявил, что не пошел на похороны Диогу Жоты, чтобы не превращать их в «цирк».

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат Андре Силва трагически погибли в автокатастрофе в июле.

Некоторые партнеры по клубу и сборной присутствовали на церемонии в Португалии, однако отсутствие Роналду стало заметным.

В интервью Пирсу Моргану он объяснил свое решение:

«Две вещи. Люди часто меня критикуют. Мне все равно. Когда твоя совесть чиста, тебе не о чем беспокоиться. Но есть одна вещь, которую я не делаю: после смерти моего отца я больше никогда не был на кладбище».

«Когда ты знаешь меня и мою репутацию – куда бы я ни пришел, все превращается в цирк.

Я не выхожу на публику, потому что если появлюсь, все внимание будет на мне. А я не хочу этого.

Мне не нравится, когда в такие чувствительные моменты люди приходят, чтобы давать интервью, говорить о нем, говорить о футболе.

Это показывает, насколько цирковой бывает жизнь. Я не часть этого. Если кто-то хочет быть частью – пожалуйста, но я буду на другой стороне.

Люди могут продолжать критиковать. Я спокоен со своим решением».

На похоронах Жоты и его брата присутствовали Вирджил ван Дейк, Арне Слот и Энди Робертсон, возглавившие делегацию «Ливерпуля».

Бывшие одноклубники Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер также пришли проститься.

Партнёры Жоты по сборной Португалии, включая Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», тоже отдали ему дань уважения.

За сборную Португалии Жота провел 49 матчей, дважды выигрывал Лигу наций.

В составе «Ливерпуля» он также становился победителем АПЛ, Кубка Англии и Кубка лиги.