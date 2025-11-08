«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ

Сегодня, 8 ноября в Украине продолжится 12-й тур в Премьер-лиге, после чего команды уйдут на двухнедельную паузу связанную с матчи сборных.

В этот игровой день стоит отметить, наверное, три поединка. В прошлом чемпионате наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович возглавлял «Зарю», а тренер луганчан Виктор Скрипник руководил харьковским коллективом. Не менее принципиальной может стать и игра в Александрии, где Руслан Ротань с «Полесьем» впервые сыграет против своей бывшей команды, с которой в прошлом сезоне завоевывал серебряные медали чемпионата. Ну а центральный матч тура, без сомнения, состоится в Киеве. Там встретятся «Динамо» и ЛНЗ, вторая и третья команды турнирной таблицы.

О матчах тура сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный отечественный наставник Александр Бабич.

07.11.25

«Эпицентр» – «Оболонь» – 1:2

«Кудровка» – «Колос» – 1:3

08.11.25

«Металлист 1925» – «Заря» – 13:00

«Матч с подтекстом. Младен Бартулович работал в «Заре», а Виктор Скрипник – в «Металлисте 1925». Обе команды демонстрируют интересный футбол, поэтому хочется увидеть много голевых действий. Обеим командам нужно побеждать, раз они хотят добиваться своих высоких планов. Предположу, что в этом поединке будет забито много мячей».

«Верес» – «Рух» – 15:30

«Ровенская команда – однозначный фаворит в этом противостоянии. И хотя львовянам кровь из носу нужны очки, все-таки эти планы они отложат на другой поединок».

«Карпаты» – «Кривбасс» – 18:00

«У обоих клубов серьезные амбиции. Поэтому нас ждет захватывающий матч. «Карпаты» пока не могут в полной мере найти свою игру, точнее, результат, хотя победа над сильным ЛНЗ должна помочь львовянам в психологическом плане. В то же время «Кривбассу» нельзя терять очки, чтобы удержаться среди лидеров. Учитывая, что в матчах с участием этих команд забивается много голов, поставлю на результативную ничью – 2:2».

09.11.25

«Александрия» – «Полесье» – 13:00

«То же в какой-то мере принципиальный поединок, поскольку в прошлом сезоне Руслан Ротань возглавлял «Александрию», для которой сейчас каждый матч, как финальный, ведь от спасительного места подопечных Кирилла Нестеренко отделяет уже четыре очка. «Полесье» с большими амбициями, у них лучше подбор футболистов. К тому же житомиряне уже нашли свою игру и результат. Здесь я ставлю на гостей.

«Динамо» – ЛНЗ – 15:30

«Кто бы еще перед началом сезона мог предположить, что это может быть центральный матч тура. Но факт остается фактом. Потихоньку, но черкасская команда взобралась наверх и уже продолжительное время находится среди лидеров.

Уверен, что на настрой коллектива не повлияет домашнее поражение от «Карпат» в прошлом туре. ЛНЗ демонстрирует надежную игру в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Команда Виталия Пономарева хорошо выбегает в контратаки и это показал поединок против «Шахтера».

«Динамо» будет сложно, так как в мид-уик они провели еврокубковый поединок. При этом, если киевляне будут раскрываться, то могут возникнуть проблемы. Защитники «бело-синих» не всегда правильно выдерживают баланс, совершая ошибки при переходе из атаки в оборону.

Тем не менее, динамовцы учтут ошибки «горняков» и будут, на мой взгляд, действовать с максимальной концентрацией, что позволит команде Александра Шовковского выиграть. Счет? Много голов не будет. Думаю, даже, что судьбу матча решит один забитый мяч. 1:0».

«Шахтер» – «Полтава» – 18:00

«Здесь однозначный фаворит – «Шахтер». Достаточно сказать, что встретятся первая и последняя команды турнирной таблицы. Не думаю, что «горняки» допустят недооценку соперника, поэтому их победа в два мяча будет неплохим исходом для полтавчан».