«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы
Сегодня, 8 ноября в Украине продолжится 12-й тур в Премьер-лиге, после чего команды уйдут на двухнедельную паузу связанную с матчи сборных.
В этот игровой день стоит отметить, наверное, три поединка. В прошлом чемпионате наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович возглавлял «Зарю», а тренер луганчан Виктор Скрипник руководил харьковским коллективом. Не менее принципиальной может стать и игра в Александрии, где Руслан Ротань с «Полесьем» впервые сыграет против своей бывшей команды, с которой в прошлом сезоне завоевывал серебряные медали чемпионата. Ну а центральный матч тура, без сомнения, состоится в Киеве. Там встретятся «Динамо» и ЛНЗ, вторая и третья команды турнирной таблицы.
О матчах тура сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный отечественный наставник Александр Бабич.
07.11.25
«Эпицентр» – «Оболонь» – 1:2
«Кудровка» – «Колос» – 1:3
08.11.25
«Металлист 1925» – «Заря» – 13:00
«Матч с подтекстом. Младен Бартулович работал в «Заре», а Виктор Скрипник – в «Металлисте 1925». Обе команды демонстрируют интересный футбол, поэтому хочется увидеть много голевых действий. Обеим командам нужно побеждать, раз они хотят добиваться своих высоких планов. Предположу, что в этом поединке будет забито много мячей».
«Верес» – «Рух» – 15:30
«Ровенская команда – однозначный фаворит в этом противостоянии. И хотя львовянам кровь из носу нужны очки, все-таки эти планы они отложат на другой поединок».
«Карпаты» – «Кривбасс» – 18:00
«У обоих клубов серьезные амбиции. Поэтому нас ждет захватывающий матч. «Карпаты» пока не могут в полной мере найти свою игру, точнее, результат, хотя победа над сильным ЛНЗ должна помочь львовянам в психологическом плане. В то же время «Кривбассу» нельзя терять очки, чтобы удержаться среди лидеров. Учитывая, что в матчах с участием этих команд забивается много голов, поставлю на результативную ничью – 2:2».
09.11.25
«Александрия» – «Полесье» – 13:00
«То же в какой-то мере принципиальный поединок, поскольку в прошлом сезоне Руслан Ротань возглавлял «Александрию», для которой сейчас каждый матч, как финальный, ведь от спасительного места подопечных Кирилла Нестеренко отделяет уже четыре очка. «Полесье» с большими амбициями, у них лучше подбор футболистов. К тому же житомиряне уже нашли свою игру и результат. Здесь я ставлю на гостей.
«Динамо» – ЛНЗ – 15:30
«Кто бы еще перед началом сезона мог предположить, что это может быть центральный матч тура. Но факт остается фактом. Потихоньку, но черкасская команда взобралась наверх и уже продолжительное время находится среди лидеров.
Уверен, что на настрой коллектива не повлияет домашнее поражение от «Карпат» в прошлом туре. ЛНЗ демонстрирует надежную игру в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Команда Виталия Пономарева хорошо выбегает в контратаки и это показал поединок против «Шахтера».
«Динамо» будет сложно, так как в мид-уик они провели еврокубковый поединок. При этом, если киевляне будут раскрываться, то могут возникнуть проблемы. Защитники «бело-синих» не всегда правильно выдерживают баланс, совершая ошибки при переходе из атаки в оборону.
Тем не менее, динамовцы учтут ошибки «горняков» и будут, на мой взгляд, действовать с максимальной концентрацией, что позволит команде Александра Шовковского выиграть. Счет? Много голов не будет. Думаю, даже, что судьбу матча решит один забитый мяч. 1:0».
«Шахтер» – «Полтава» – 18:00
«Здесь однозначный фаворит – «Шахтер». Достаточно сказать, что встретятся первая и последняя команды турнирной таблицы. Не думаю, что «горняки» допустят недооценку соперника, поэтому их победа в два мяча будет неплохим исходом для полтавчан».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|7
|3
|1
|22 - 9
|09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк
|24
|2
|Динамо Киев
|11
|5
|5
|1
|28 - 15
|09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев
|20
|3
|ЛНЗ
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|09.11.25 15:30 Динамо Киев - ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс
|20
|4
|Полесье
|11
|6
|2
|3
|18 - 8
|09.11.25 13:00 Александрия - Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье
|20
|5
|Кривбасс
|11
|6
|2
|3
|20 - 18
|08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс
|20
|6
|Колос Ковалевка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов
|19
|7
|Металлист 1925
|11
|4
|5
|2
|12 - 7
|08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка
|17
|8
|Заря
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|08.11.25 13:00 Металлист 1925 - Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь
|16
|9
|Оболонь
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес
|16
|10
|Карпаты Львов
|11
|3
|6
|2
|16 - 15
|08.11.25 18:00 Карпаты Львов - Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев
|15
|11
|Кудровка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|14
|12
|Верес
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье
|13
|13
|Эпицентр
|12
|3
|0
|9
|15 - 22
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|9
|14
|Александрия
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|09.11.25 13:00 Александрия - Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава
|9
|15
|Рух Львов
|11
|2
|1
|8
|7 - 19
|08.11.25 15:30 Верес - Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк
|7
|16
|Полтава
|11
|1
|3
|7
|10 - 23
|09.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава
|6
