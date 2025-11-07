Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 23:22 |
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

07 ноября 2025, 23:22 |
5 Comments
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
ФК Динамо. Тарас Михавко

Футболист «Динамо» и молодежной сборной Украины Тарас Михавко вскоре может сменить клубную прописку.

«Трабзонспор» заинтересовался молодым защитником «Динамо» Киев Тарасом Михавко. Турецкий клуб уже контактировал с игроком еще летом, а теперь возобновил переговоры. По данным турецких СМИ, президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган готов выделить 4-5 млн евро на трансфер 20-летнего футболиста, контракт которого с «Динамо» действует до 2028 года.

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 19 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.

По теме:
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
ФОТО. Динамо поздравило Бленуце с первым голом за команду
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК назначил тренера, который работал в рф
Динамо Киев Тарас Михавко трансферы УПЛ трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: A Spor
Комментарии 5
Skillz
Готовий ВИДІЛИТИ аж 4-5 млн))))за таку суму може кАлюню привоза матвеенку підписать, і бондаря на додачу 
+2
Sergei Aalst
Талант? быстрей бы ушел, надоело смотреть его пасы поперек и назад! 
0
Viktor Shuper
якщо реально є інтерес - треба йти. варто футболіста перетримати як він перестає розвиватися. той же Ярмоленко (якого дуже пізно продали), Шапаренко, частково вже навіть Бражко можуть підтвердити
0
MaximusOne
Зрозуміло, турки хочуть замінити майбутній відхід Батагова, покупкою Михавка, але Динамо не продасть його їм, тому що він зараз вважається головним "активом" в Динамо, чи вартує він більших грошей це вже інша тема, так як вартість футболістів річ умовна. 
