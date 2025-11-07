Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Футболист «Динамо» и молодежной сборной Украины Тарас Михавко вскоре может сменить клубную прописку.

«Трабзонспор» заинтересовался молодым защитником «Динамо» Киев Тарасом Михавко. Турецкий клуб уже контактировал с игроком еще летом, а теперь возобновил переговоры. По данным турецких СМИ, президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган готов выделить 4-5 млн евро на трансфер 20-летнего футболиста, контракт которого с «Динамо» действует до 2028 года.

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 19 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавко 20 миллионов евро.