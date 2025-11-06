Криштиану РОНАЛДУ: «Забивать в Испании легче, чем в Саудовской Аравии»

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии:

«Когда люди говорят о Саудовской лиге... они никогда здесь не были. Они не знают, что значит бегать при 40 градусах. Саудовская лига намного лучше португальской лиги, а также лучше Лиги 1, поскольку там есть только ПСЖ».

Почему голы в Саудовской лиге не засчитываются в гонке за Золотую бутсу? Почему нет? Спросите других игроков, как трудно играть здесь, в Саудовской Аравии... Возможно, они думают, что я говорю это из личных соображений. Но спросите других. Для меня легче забивать голы в Испании, в Ла Лиге... чем в Саудовской Аравии».

Ранее Криштиану Роналду сравнил сборные Португалии и Аргентины.