ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об игроках, которых наставник главной команды Сергей Ребров вызвал на заключительные матчи отбора на ЧМ-2026 – с французами и исландцами, соответственно, 13 и 16 ноября.

– Я считаю, что у Реброва было достаточно времени все взвесить, прежде чем объявить список игроков, на которых он рассчитывает в решающих матчах, в которых будет решаться судьба путевки на мировой чемпионат.

Как по мне, особых неожиданностей не произошло. Обидно, что может не состояться долгожданный дебют стоппера Арсения Батагова, который не избежал повреждения на последней тренировке «Трабзонспора». Остается подождать окончательного вердикта медперсонала турецкого клуба.

После возвращения в строй травмированных Виктора Цыганкова и Александра Зубкова Сергей Ребров решил не вызывать ветерана Андрея Ярмоленко и еще одного динамовца Назара Волошина, который из-за повреждения пропустил последние поединки чемпионов. На эти позиции есть из кого выбирать. Все же обидно, что не будет Ярмоленко, он лидер раздевалки, и его опыт обязательно пригодился бы. В конце концов, возможно, на решение Реброва повлияли обстоятельства, о которых неизвестно широкой публике.

Напомним, что украинская сборная начнет подготовку к заключительным противостояниям в своей группе 10 ноября в польском Жешуве. Сейчас на ее счету семь очков, и она занимает второе место.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины получил травму на тренировке.