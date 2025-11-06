Лига конференций06 ноября 2025, 12:27 |
Стадион в Кракове в пятый раз станет домашней евроареной для Шахтера
На каких других «домашних» стадионах горняки играли в еврокубках?
Городской стадион им. Генрика Реймана в Кракове в пятый раз станет домашним для Шахтера в еврокубках.
В матче 3-го тура Лиги конференций горняки на этом стадионе будут принимать исландский Брейдаблик.
В 19-й раз Шахтер во время войны вынужден будет играть домашнюю игру за границей. Кроме Кракова, донецкий клуб принимал своих соперников в Варшаве, Гамбурге, Гельзенкирхене и Любляне.
Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи:
- 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
- 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
- 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
- 18 – Львов, «Арена Львов»
- 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
- 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
- 5 – Варшава, Стадион войска польского
- 5* – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
- 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
- 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
- 1 – Любляна, «Стожницы»
* – с учетом игры против Брейдаблика
