Стадион в Кракове в пятый раз станет домашней евроареной для Шахтера

Городской стадион им. Генрика Реймана в Кракове в пятый раз станет домашним для Шахтера в еврокубках.

В матче 3-го тура Лиги конференций горняки на этом стадионе будут принимать исландский Брейдаблик.

В 19-й раз Шахтер во время войны вынужден будет играть домашнюю игру за границей. Кроме Кракова, донецкий клуб принимал своих соперников в Варшаве, Гамбурге, Гельзенкирхене и Любляне.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи:

36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)

32 – Донецк, ЦС «Шахтер»

20 – Донецк, «Донбасс Арена»

18 – Львов, «Арена Львов»

13 – Харьков, ОСК «Металлист»

11 – Киев, НСК «Олимпийский»

5 – Варшава, Стадион войска польского

5* – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана

4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»

4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»

1 – Любляна, «Стожницы»

* – с учетом игры против Брейдаблика