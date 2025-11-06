Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стадион в Кракове в пятый раз станет домашней евроареной для Шахтера
Лига конференций
Стадион в Кракове в пятый раз станет домашней евроареной для Шахтера

На каких других «домашних» стадионах горняки играли в еврокубках?

ФК Шахтер

Городской стадион им. Генрика Реймана в Кракове в пятый раз станет домашним для Шахтера в еврокубках.

В матче 3-го тура Лиги конференций горняки на этом стадионе будут принимать исландский Брейдаблик.

В 19-й раз Шахтер во время войны вынужден будет играть домашнюю игру за границей. Кроме Кракова, донецкий клуб принимал своих соперников в Варшаве, Гамбурге, Гельзенкирхене и Любляне.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи:

  • 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
  • 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
  • 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
  • 18 – Львов, «Арена Львов»
  • 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
  • 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
  • 5 – Варшава, Стадион войска польского
  • 5* – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
  • 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
  • 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
  • 1 – Любляна, «Стожницы»

* – с учетом игры против Брейдаблика

Шахтер Донецк Лига конференций прогнозы на футбол Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
