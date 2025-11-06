Впервые против Зриньски. Как украинские клубы играли с боснийскими?

Киевское «Динамо» первым с украинским клубом встретится с командой Зриньски в еврокубках.

Произойдет это в матче 3-го тура Лиги конференций.

В 2007 году киевляне в Лиге чемпионов уже встречались с представителями Боснии и Герцеговины. Тогда Динамо дважды победило Сараево (3:0 и 1:0).

Также следует отметить, что первым соперником харьковского Металлиста в еврокубках был Борац, боснийский клуб, выступавший еще тогда под флагом Югославии. В Кубке обладателей кубков 1988 харьковчане по сумме двух встреч победили своего соперника (4:0 - 0:2).

Остальные украинские команды не пересекались с боснийскими в еврокубках.