Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Впервые против Зриньски. Как украинские клубы играли с боснийскими?
Лига конференций
06 ноября 2025, 11:55
Впервые против Зриньски. Как украинские клубы играли с боснийскими?

Сегодня киевское Динамо сыграет матч 3-го тура Лиги конференций

Впервые против Зриньски. Как украинские клубы играли с боснийскими?
ФК Динамо

Киевское «Динамо» первым с украинским клубом встретится с командой Зриньски в еврокубках.

Произойдет это в матче 3-го тура Лиги конференций.

В 2007 году киевляне в Лиге чемпионов уже встречались с представителями Боснии и Герцеговины. Тогда Динамо дважды победило Сараево (3:0 и 1:0).

Также следует отметить, что первым соперником харьковского Металлиста в еврокубках был Борац, боснийский клуб, выступавший еще тогда под флагом Югославии. В Кубке обладателей кубков 1988 харьковчане по сумме двух встреч победили своего соперника (4:0 - 0:2).

Остальные украинские команды не пересекались с боснийскими в еврокубках.

