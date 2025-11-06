Шахтер впервые сыграет против клуба из Исландии в еврокубках

Донецкий Шахтер впервые в своей еврокубковой истории сыграет против клуба из Исландии.

Произойдет это в матче 3-го тура Лиги конференций, где соперником горняков станет Брейдаблик.

Если Шахтер еще никогда не играл против Исландии в еврокубках, то другие украинские команды уже неоднократно пересекались с командами этой страны.

Киевское Динамо еще в 1975 году дважды победило Акранес в Кубке европейских чемпионов (3:0 и 2:0).

В 1998 году полтавская Ворскла в Кубке Интертото дважды с одинаковым счетом 3:0 одержала победы на Лейфтюре. Правда, матч в Исландии был проигран со счетом 1:0, однако позже украинскому клубу была засчитана техническая победа.

Львовские Карпаты в матчах Лиги Европы в 2010 году дважды были сильнее Рейкьявика (3:2 и 3:0).

Луганская Заря играла против Брейдаблика в Лиге конференций в 2022 году, где были одержаны две победы (4:0 и 1:0).

Как мы видим, во всех предыдущих 8 встречах победили украинские команды с общим счетом 22:2.