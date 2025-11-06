Полузащитник Зриньски: «Динамо – это серьезная команда»

Полузащитник боснийского «Зриньски» Невен Джурасек поделился ожиданиями от матча своей команды против киевского Динамо в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

– Вы анализировали игру «Динамо». Какие аспекты вас больше всего если не пугают, то настораживают? И кого из игроков вы могли бы выделить?

– Да, мы, безусловно, анализировали игру этой команды и знаем их сильные стороны. Полагаю, что они демонстрируют очень вертикальный футбол.

Не хочу говорить об отдельных именах – это серьезная команда, у них много качественных игроков. Мы даже не знаем, кто именно завтра выйдет на поле в составе «Динамо», но мы готовы к любому варианту и хорошо подготовились к завтрашнему матчу, – сказал Джурасек.

Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.