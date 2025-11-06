Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Зриньски: «Динамо – это серьезная команда»
Лига конференций
06 ноября 2025, 10:06 | Обновлено 06 ноября 2025, 10:15
131
1

Полузащитник Зриньски: «Динамо – это серьезная команда»

Невен Джурасек поделился ожиданиями от матча своей команды против киевского Динамо

06 ноября 2025, 10:06 | Обновлено 06 ноября 2025, 10:15
131
1 Comments
Полузащитник Зриньски: «Динамо – это серьезная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Невен Джурасек

Полузащитник боснийского «Зриньски» Невен Джурасек поделился ожиданиями от матча своей команды против киевского Динамо в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

– Вы анализировали игру «Динамо». Какие аспекты вас больше всего если не пугают, то настораживают? И кого из игроков вы могли бы выделить?

– Да, мы, безусловно, анализировали игру этой команды и знаем их сильные стороны. Полагаю, что они демонстрируют очень вертикальный футбол.

Не хочу говорить об отдельных именах – это серьезная команда, у них много качественных игроков. Мы даже не знаем, кто именно завтра выйдет на поле в составе «Динамо», но мы готовы к любому варианту и хорошо подготовились к завтрашнему матчу, – сказал Джурасек.

Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Райо Вальекано – Лех Познань. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Пять мячей на двоих. Езерский оценил перспективы Динамо и Шахтера в ЛК
Экс-игрок Динамо: «Этот футболист – просто космос, но много травм...»
Невен Джурасек Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Лига конференций Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2025, 04:01 7
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Футбол | 06 ноября 2025, 08:59 4
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине

Вальверде передал решение Лунина тренеру

Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Футбол | 05.11.2025, 13:00
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 05.11.2025, 17:40
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 06.11.2025, 09:33
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Невен Джурасек. Це ж наш колишній кент, що грав за Шахтар при Йовічевічі
Ответить
0
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 6
Футбол
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем