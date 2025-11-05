ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, он не сможет помочь нам с Зриньски»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
05 ноября 2025, 23:26 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:27
Киевскому «Динамо» в матче с «Зриньски» не помогут Владимир Бражко и Кристиан Биловар

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовсковский рассказал о кадровых проблемах столичного клуба перед матчем с «Зриньски»:

– Расскажите о кадровой ситуации в команде, есть ли у вас потери накануне игры?

– На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с «Шахтером», у нас только одна потеря – Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, поехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться.

Поединок между киевским «Динамо» и «Зриньски» состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Игорь Суркис прокомментировал слухи о конфликте между Шовковским и Ярмоленко.

травма Кристиан Биловар Владимир Бражко Лига чемпионов Динамо Киев Динамо - Зриньски Александр Шовковский
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
