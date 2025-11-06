Шовковский получил мощное усиление для Динамо перед матчем еврокубка
Назар Волошин вернулся в общую группу
Вингер «Динамо» Назар Волошин готовится вернуться на поле.
По информации источника, украинский игрок полностью восстановился от травмы и даже успел провести одну тренировку в общей группе. Ожидается, что футболист выйдет на поле уже сегодня вечером на матч против «Зриньски».
Из-за травмы Волошин пропустил три последних матча «Динамо»: против «Кривбасса» в чемпионате Украины и обе встречи с «Шахтером» в Кубке и чемпионате.
Ранее главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал, что два футболиста клуба не смогут сыграть в следующем матче.
