Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 12:33 |
Шовковский получил мощное усиление для Динамо перед матчем еврокубка

Назар Волошин вернулся в общую группу

Шовковский получил мощное усиление для Динамо перед матчем еврокубка
ФК Динамо. Назар Волошин

Вингер «Динамо» Назар Волошин готовится вернуться на поле.

По информации источника, украинский игрок полностью восстановился от травмы и даже успел провести одну тренировку в общей группе. Ожидается, что футболист выйдет на поле уже сегодня вечером на матч против «Зриньски».

Из-за травмы Волошин пропустил три последних матча «Динамо»: против «Кривбасса» в чемпионате Украины и обе встречи с «Шахтером» в Кубке и чемпионате.

Ранее главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал, что два футболиста клуба не смогут сыграть в следующем матче.

Зриньски Мостар Динамо Киев травма Лига конференций Динамо - Зриньски Назар Волошин (Динамо)
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
