Шовковский получил мощное усиление для Динамо перед матчем еврокубка

Вингер «Динамо» Назар Волошин готовится вернуться на поле.

По информации источника, украинский игрок полностью восстановился от травмы и даже успел провести одну тренировку в общей группе. Ожидается, что футболист выйдет на поле уже сегодня вечером на матч против «Зриньски».

Из-за травмы Волошин пропустил три последних матча «Динамо»: против «Кривбасса» в чемпионате Украины и обе встречи с «Шахтером» в Кубке и чемпионате.

Ранее главный тренер киевлян Александр Шовковский рассказал, что два футболиста клуба не смогут сыграть в следующем матче.