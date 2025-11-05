Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка
Чемпионат Украины
05 ноября 2025, 22:07 |
439
0

Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка

Владимир Бражко пропустит матч против «Зриньски»

05 ноября 2025, 22:07 |
439
0
Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка
ФК Динамо. Владимир Бражко

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о кадровых проблемах киевлян накануне матча Лиги конференций против «Зриньски».

«На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с «Шахтером», у нас только одна потеря – Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, уехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться», – отметил Александр Шовковский.

«Динамо» проведет матч против «Зрински» шестого ноября в 22:00 по Киеву.

По теме:
ТУРАН: «Мечта Шахтера – войти в топ-восьмерку. Но в футболе возможно все»
Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
ШТИМАЦ: Секрет обороны Зриньски? Раскрою правду – я был хорошим защитником
Владимир Бражко Кристиан Биловар УЕФА Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски Александр Шовковский травма
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Футбол | 05 ноября 2025, 21:40 12
Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов
Экс-суперник Динамо Пафос создал большую сенсацию в матче Лиги чемпионов

Киприоты обыграли «Вильярреал»

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05 ноября 2025, 06:23 8
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05.11.2025, 09:13
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Футбол | 05.11.2025, 19:07
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 11
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем