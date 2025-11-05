Футболист сборной Украины не поехал с Динамо играть матч еврокубка
Владимир Бражко пропустит матч против «Зриньски»
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о кадровых проблемах киевлян накануне матча Лиги конференций против «Зриньски».
«На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с «Шахтером», у нас только одна потеря – Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, уехал в Киев, чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться», – отметил Александр Шовковский.
«Динамо» проведет матч против «Зрински» шестого ноября в 22:00 по Киеву.
