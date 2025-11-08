Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 ноября 2025, 00:32 |
0

Экс-футболист Динамо рассказал, почему против Мудрика было нереально играть

Артем Махонин – о Михаиле и допинговом скандале

Экс-футболист Динамо рассказал, почему против Мудрика было нереально играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист юношеских сборных Украины Артем Махонин рассказал о своем бывшем партнере Михаиле Мудрике.

«Играть против него было вообще нереально. Как только Мудрик принимал мяч, ты на него выдвигался, а он уже был впереди тебя. Взрывная скорость и техника на высшем уровне. Очень серьезный парень. Также я за него рад, что он смог попасть в топ-команду Челси.

Обидно, что сейчас с ним происходит эта история с допингом. Не знаю, его ли это вина. Мне кажется, что нет. Помню его как профессионала своего дела. Он внимательно относится к телу и работает над собой каждый день. Не считаю, что он сам хотел, чтобы в его организм попал допинг.

Знаю, что после перехода в Шахтер Мудрик после тренировки брал мячи и оставался на поле еще на час. Потом еще шел в тренажерный зал. То есть человек очень сильно работал над собой еще с раннего возраста. Не просто так он оказался на своем месте», – сказал Махонин.

Михаил Мудрик
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Комментарии
