Кучер спрогнозировал счет матча Шахтер – Брейдаблик: «Главное – победить»
Александр верит в разгромную победу «Шахтера»
Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер спрогнозировал счет матча третьего тура основного этапа Лиги конференций, где «горняки» сыграют против исландского Брейдаблика.
– Ваш прогноз на матч Шахтер – Брейдаблик. С каким счетом завершится игра в Кракове, по вашему мнению?
– Главное – победить. Может быть, будет и 3:0 в пользу Шахтера... Чем больше забьют, тем лучше, – лаконично сказал Кучер.
Матч Шахтер – Брейдаблик запланирован на четверг, шестое ноября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Президент клуба – о критике Шовковского