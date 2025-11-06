Кучер спрогнозировал счет матча Шахтер – Брейдаблик: «Главное – победить»

Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер спрогнозировал счет матча третьего тура основного этапа Лиги конференций, где «горняки» сыграют против исландского Брейдаблика.

– Ваш прогноз на матч Шахтер – Брейдаблик. С каким счетом завершится игра в Кракове, по вашему мнению?

– Главное – победить. Может быть, будет и 3:0 в пользу Шахтера... Чем больше забьют, тем лучше, – лаконично сказал Кучер.

Матч Шахтер – Брейдаблик запланирован на четверг, шестое ноября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.