Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против такой команды ничья для Динамо это уже успех»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 13:24 |
Экс-нападающий киевлян – о следующих матчах украинских клубов в еврокубках

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист сборной Украины Виктор Лоеоенко поделился прогнозами на матчи «Шахтера» и «Динамо» в еврокубках.

– Ваши прогнозы на матчи Динамо – Зриньски и Шахтер – Брейдаблик?

– Как бы то ни было, но Зриньски – чемпион своей страны, поэтому ничья для Динамо – это будет успех. Хотя я хочу, чтобы Динамо победило, даже пусть случайно. У Шахтера шансов больше, потому что соперник слабее.

Хочется, чтобы Динамо и Шахтер набрали хоть какие-то очки в таблице коэффициентов, потому что снова месяц придется играть квалификацию, чтобы хоть в Лигу конференций попасть. О Лиге чемпионов и Лиге Европы я вообще молчу.

Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Владимир Бражко Динамо - Зриньски Шахтер Донецк Лига Европы Брейдаблик Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
