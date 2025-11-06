«Это самое слабое звено». Леоненко сделал прогноз на матч Динамо и Зриньски

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями об игре «бело-синих» в Лиге конференций, где подопечные Александра Шовковского сыграют против боснийского «Зриньски» (6 ноября).

– Виктор Евгеньевич, начнем с матча «Динамо» – «Зриньски». Чего ожидаете от игры?

– Я спросил у Рыкуна: «Что это за команда?». Он ответил, что не знает. Я говорю: «Так может это какой-нибудь напиток, судя по названию или лекарству?». Очень трудно судить о сопернике, которого не видел. Если брать последние две игры «Динамо» против «Шахтера», то обе наши команды любят пропускать, что очень настораживает. Оборона – это самое слабое звено и у «горняков», и у киевской команды.

У киевлян вообще плохая традиция сложилась – они не бьют по воротам в первом тайме. Их что, этому не учат? Пожелаю «Динамо», чтобы они били по воротам «Зриньски» и создавали моменты, потому что без моментов футбол не хочется смотреть.

– У «Динамо» в Лиге конференций ноль очков и ноль забитых голов. «Зриньски» в свою очередь обыграл «Линкольн» 5:0 и минимально уступил «Майнцу» 0:1. О чем это говорит?

– О том, что «Динамо» будет очень тяжело. Проверим мое чутье, даже не смотря на соперника, – сказал Леоненко.