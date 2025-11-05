Пять на три. Холанд установил бомбардирский рекорд Лиги чемпионов

5 ноября норвежский форвард английского Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в ворота Боруссии Дортмунд в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Эрлинг установил бомбардирский рекорд турнира, став первым игроком в истории, который забивал в пяти или более поединках подряд ЛЧ за три разных клуба.

Холанду покорилась такая планка в футболках РБ Зальцбург (Австрия), Боруссии Дортмунд (Германии) и Манчестер Сити (Англия).

Серия за Ман Сити началась 11 февраля этого года в первом поединке 1/16 финала ЛЧ прошлого сезона против Реала (2:3). В ответном матче против сливочных норвежцев не сыграл. В текущей кампании, помимо БД, он также забивал в ворота Наполи, Монако и Вильярреала.