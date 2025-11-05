Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фоден оформил дубль для Ман Сити. Боруссия Д пропустила третий гол
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:23 |
66
0

ВИДЕО. Фоден оформил дубль для Ман Сити. Боруссия Д пропустила третий гол

На 57-й минуте хозяева поля забили 3-й мяч в поединке 4-го тура ЛЧ

05 ноября 2025, 23:23 |
66
0
ВИДЕО. Фоден оформил дубль для Ман Сити. Боруссия Д пропустила третий гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден (справа)

5 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте хозяева поля забили 3-й мяч в поединке 4-го тура ЛЧ.

Фил Фоден оформил дубль для Ман Сити в игре с Боруссией Д (3:0).

ГОЛ! 3:0. Фил Фоден, 57 мин

По теме:
Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая
ВИДЕО. Боруссия Д отыграла один гол у Ман Сити в матче ЛЧ
ВИДЕО. Трубин пытался: Шик поразил ворота украинца в матче Бенфика – Байер
Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Фил Фоден видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Боруссия Д
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов

Британец будет драться против Логана Пола

Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 05 ноября 2025, 22:45 0
Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05.11.2025, 06:23
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Футбол | 05.11.2025, 19:07
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Футболист Динамо обвинил бразильцев из Шахтера в агрессивной игре
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 6
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем