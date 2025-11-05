ВИДЕО. Фоден оформил дубль для Ман Сити. Боруссия Д пропустила третий гол

5 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.

На 57-й минуте хозяева поля забили 3-й мяч в поединке 4-го тура ЛЧ.

Фил Фоден оформил дубль для Ман Сити в игре с Боруссией Д (3:0).

ГОЛ! 3:0. Фил Фоден, 57 мин