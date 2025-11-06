Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча после неудач Реала и Барсы в Лиге чемпионов
Испания
06 ноября 2025, 23:02 |
Возглавляет список Килиан Мбаппе

Ballon d'or

Известный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026 года.

На первом месте оказался Килиан Мбаппе из «Реала», который на данный момент является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.

Второе место занял Гарри Кейн, лидер бомбардирской гонки в Бундеслиге. Ламин Ямаль опустился на третью позицию.

Среди пятерки лидеров также оказались Педри и Эрлинг Холанд, а обладатель Золотого мяча 2025 года, Усман Дембеле, занял десятое место рейтинга.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026

Дмитрий Олийченко
