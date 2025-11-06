Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Маркевич назвал проблему, которую необходимо решить Шовковскому в Динамо

Именитый тренер оценил перспективы защитников «бело-синих» накануне матча в еврокубках

Маркевич назвал проблему, которую необходимо решить Шовковскому в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

В четверг, 6 ноября, состоится матч третьего тура Лиги конференций, в котором сыграют киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски».

Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказл, что Александру Шовковскому необходимо решить, кто из центральных защитников должен выйти в стартовом составе.

– Какая центральная пара защитников, еще одно проблемное звено «Динамо», вам больше нравится? Попов – Тиаре, Тиаре – Михавко или Михавко – Попов?

– У Михавко хороший первый пас, может начинать атаки, но, повторюсь, я не знаю, что за команда «Зриньски». Если у них высокие форварды, то должен играть Тиаре. Если же высокорослых нападающих у боснийцев нет, лучше будут смотреться в центре обороны Михавко и Попов.

– Не кажется ли вам, что Тиаре все же вытеснил из стартового состава Михавко и сейчас Тарас – дублер Алиу?

– Здесь есть нюанс. Вы же помните, что Михавко завершил досрочно матч против «Кристал Пэлес» (0:2), повреждение у него было. Вполне возможно, поэтому Тиаре стал основным на несколько матчей.

Вообще, Шовковский лучше за нас знает, кого со старта выпускать, ведь он всех своих игроков видит не только в матчах, как они действуют, но и в тренировочном процессе. Кто сейчас лучше в физическом плане, в частности, – считает Маркевич.

Лига конференций Динамо Киев Динамо - Зриньски Зриньски Мостар Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
