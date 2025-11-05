В четверг, 6 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Фрайбургом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Ницца

Не очень стабильный сезон проводит французская команда. За 11 туров Лиги 1 «Ницца» смогла набрать 17 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимает 8-е место турнирной таблицы. От лидера «ПСЖ» команду отделяет уже 7 очков. Конкуренты за место в Лиге чемпионов также начинают наращивать отрыв, от ближайшего из них, «Лиона», «Ницца» отстает на 3 балла.

В Лиге Европы коллектив выступает просто ужасно – это чем-то похоже на прошлый розыгрыш, когда французы заняли 35-ю строчку турнирной таблицы. За 3 тура «Ницца» трижды проиграла со счетом 1:2 – «Роме», «Сельте» и «Фенербахче».

Фрайбург

Немцы также проводят отнюдь не эталонный сезон. За 9 игр Бундеслиги коллектив получил 10 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 11 место турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Баварии» уже космическое – 17 баллов, а вот топ-4 удалился от «Фрайбурга» на 7 очков. В Кубке Германии клуб дошел до 1/8 финала, где сыграет с «Дармштадтом».

В Лиге Европы текущего сезона немцы одолели «Базель» и «Утрехт» и сыграли вничью с «Болоньей».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Фрайбург» победил лишь в 1 из 5 последних выездных матчей.

Безвыигрышная серия «Фрайбурга» в Бундеслиге продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды 4 ничьи и 1 поражение.

«Ницца» победила в 4/6 последних домашних поединках.

Возможные стартовые составы

Ницца: Диуф – Пепра, Ба, Менди – Бар, Будауи, Самед, Гувея – Янссон – Бога, Кевин

Фрайбург: Атуболу – Макенго, Лингарт, Гинтер, Трой – Манзамби, Эггештайн – Грифо, Геллер, Бесте – Адаму

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.53.