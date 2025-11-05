Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 21:21 |
Звезда снова в запасе. Известен состав Барселоны на матч против Брюгге

Встреча начнется в 22:00

ФК Барселона

В среду, 5 ноября, в Брюгге состоится поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором местный «Брюгге» примет испанскую «Барселону».

Встреча пройдет на стадионе «Ян Брейдел», начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы. Наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик в очередной раз оставил в запасе известного бомбардира Роберта Левандовски.

«Барселона» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет в активе шесть очков, у бельгийцев три балла.

Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Барселона Брюгге Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
