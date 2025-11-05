Звезда снова в запасе. Известен состав Барселоны на матч против Брюгге

В среду, 5 ноября, в Брюгге состоится поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором местный «Брюгге» примет испанскую «Барселону».

Встреча пройдет на стадионе «Ян Брейдел», начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы. Наставник «кулес» Ганс-Дитер Флик в очередной раз оставил в запасе известного бомбардира Роберта Левандовски.

«Барселона» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет в активе шесть очков, у бельгийцев три балла.