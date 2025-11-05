Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Астон Вилла
06.11.2025 22:00 - : -
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
05 ноября 2025, 21:17 | Обновлено 05 ноября 2025, 21:31
25
0

Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 6 ноября в 22:00 по Киеву

05 ноября 2025, 21:17 | Обновлено 05 ноября 2025, 21:31
25
0
Астон Вилла – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Астон Вилла

В четверг, 6 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы между английской «Астон Виллой» и израильским «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Астон Вилла

Начало сезона для бирмингемцев оказалось особенно тяжелым, однако сейчас коллектив наконец-то смог найти свою игру и улучшить результаты. За 10 матчей Премьер-лиги виллианам удалось набрать 15 очков, позволяющих им занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-2 ничтожно – всего 4 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги «Астон Вилла» вылетела на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичанам удалось одержать верх над «Болоньей» (1:0) и «Фейернордом» (2:0), однако в 3-м туре команда неожиданно уступила «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1.

Маккаби Тель-Авив

На национальной арене в текущем сезоне израильтяне выступают достаточно неплохо. После 9 туров на счету команды есть 23 очка, благодаря которым она может занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Лидер, «Хапоэпль Беэр-Шева», опережает «Маккаби» всего на 1 зачетный пункт.

Старт в Лиге Европы получился для команды не слишком удачным. Сначала «Маккаби» удалось сыграть вничью 0:0 с «ПАОКом», однако впоследствии клуб уступил «Динамо Загреб» и «Мидтьюлланду».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» победила в каждом из 4 последних домашних поединков.
  • «Маккаби» пропустил всего 4 гола в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.
  • «Астон Вилла» забила 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Торрес, Конса, Кэш – Онана, Камара – Мален, Роджерс, Макгин – Воткинс

Маккаби Тель-Авив: Мишпати – Ревиво, Камара, Шломо, Асанте – Сиссоко, Шахар – Мадмун, Фархи, Давида – Перец

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
6 ноября 2025 -
22:00
Маккаби Тель-Авив
Тотал больше 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ницца – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Штутгарт – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Астон Вилла Маккаби Тель-Авив прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05 ноября 2025, 13:54 11
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину

Легенда «Динамо» сегодня празднует день рождения

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 11
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Футбол | 05.11.2025, 18:33
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
Футбол | 05.11.2025, 21:48
Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00 1
Война
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 55
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 14
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем