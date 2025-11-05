В четверг, 6 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги Европы между английской «Астон Виллой» и израильским «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Астон Вилла

Начало сезона для бирмингемцев оказалось особенно тяжелым, однако сейчас коллектив наконец-то смог найти свою игру и улучшить результаты. За 10 матчей Премьер-лиги виллианам удалось набрать 15 очков, позволяющих им занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-2 ничтожно – всего 4 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги «Астон Вилла» вылетела на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы англичанам удалось одержать верх над «Болоньей» (1:0) и «Фейернордом» (2:0), однако в 3-м туре команда неожиданно уступила «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1.

Маккаби Тель-Авив

На национальной арене в текущем сезоне израильтяне выступают достаточно неплохо. После 9 туров на счету команды есть 23 очка, благодаря которым она может занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Лидер, «Хапоэпль Беэр-Шева», опережает «Маккаби» всего на 1 зачетный пункт.

Старт в Лиге Европы получился для команды не слишком удачным. Сначала «Маккаби» удалось сыграть вничью 0:0 с «ПАОКом», однако впоследствии клуб уступил «Динамо Загреб» и «Мидтьюлланду».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в каждом из 4 последних домашних поединков.

«Маккаби» пропустил всего 4 гола в текущем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.

«Астон Вилла» забила 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Торрес, Конса, Кэш – Онана, Камара – Мален, Роджерс, Макгин – Воткинс

Маккаби Тель-Авив: Мишпати – Ревиво, Камара, Шломо, Асанте – Сиссоко, Шахар – Мадмун, Фархи, Давида – Перец

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.