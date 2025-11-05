Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Егор Ярмолюк возглавляет один из статистических рейтингов топ-5 лиг Европы
05 ноября 2025, 19:47 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:49
Егор Ярмолюк возглавляет один из статистических рейтингов топ-5 лиг Европы

Украинец выиграл больше всего единоборств среди игроков до 21 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Егор Ярмолюк, по данным DataMB, возглавляет вместе с игроком «Лилля» Аюбом Буадди рейтинг U21 полузащитников топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26.

В активе украинца и Буадди из «Лилля» по 48 выигранных дуэлей в защите.

В топ-5 данного рейтинга также входят Валентин Барко (45), Кевин Дануа (42) и Нико Пас (38).

Полузащитники (U21) топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26:

  • 48 — Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
  • 48 — Аюб Буадди (Лилль, 18 лет)
  • 45 — Валентин Барко (Страсбург, 21 год)
  • 42 — Кевин Дануа (Осер, 21 год)
  • 38 — Нико Пас (Комо, 21 год)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
