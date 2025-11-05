Егор Ярмолюк возглавляет один из статистических рейтингов топ-5 лиг Европы
Украинец выиграл больше всего единоборств среди игроков до 21 года
Егор Ярмолюк, по данным DataMB, возглавляет вместе с игроком «Лилля» Аюбом Буадди рейтинг U21 полузащитников топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26.
В активе украинца и Буадди из «Лилля» по 48 выигранных дуэлей в защите.
В топ-5 данного рейтинга также входят Валентин Барко (45), Кевин Дануа (42) и Нико Пас (38).
Полузащитники (U21) топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26:
- 48 — Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
- 48 — Аюб Буадди (Лилль, 18 лет)
- 45 — Валентин Барко (Страсбург, 21 год)
- 42 — Кевин Дануа (Осер, 21 год)
- 38 — Нико Пас (Комо, 21 год)
🇪🇺 Top 5 League U21 Midfielders: Defensive duels won— DataMB (@DataMB_) November 5, 2025
🥇 Y. Yarmoliuk (Brentford, 21) — 48
🥇 A. Bouaddi (Lille, 18) — 48
🥉 V. Barco (Strasbourg, 21) — 45
🏅 K. Danois (Auxerre, 21) — 42
🏅 Nico Paz (Como, 21) — 38
📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/qj2RRDOl9j
