Егор Ярмолюк возглавляет один из статистических рейтингов топ-5 лиг Европы

Егор Ярмолюк, по данным DataMB, возглавляет вместе с игроком «Лилля» Аюбом Буадди рейтинг U21 полузащитников топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26.

В активе украинца и Буадди из «Лилля» по 48 выигранных дуэлей в защите.

В топ-5 данного рейтинга также входят Валентин Барко (45), Кевин Дануа (42) и Нико Пас (38).

Полузащитники (U21) топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств в защите в сезоне 2025/26:

48 — Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)

48 — Аюб Буадди (Лилль, 18 лет)

45 — Валентин Барко (Страсбург, 21 год)

42 — Кевин Дануа (Осер, 21 год)

38 — Нико Пас (Комо, 21 год)