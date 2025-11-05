Неожиданный претендент. Месси сенсационно может вернуться в Европу зимой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
05 ноября 2025, 23:10
674
1

Легендарный аргентинец может присоединиться к «Галатасараю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перебраться в «Галатасарай». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить четырехмесячную аренду 38-летнего футболиста на период паузы в MLS. «Галатасарай» готов платить чемпиону мира зарплату, сопоставимую с его условиями в «Интер Майами».

В ткущем сезоне Лионель Месси провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 40 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее Лионель Месси высказался о чемпионате мира 2026.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
GloryUkraine
Можуть хіба що помріяти турки.
