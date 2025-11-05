Хавбек Динамо высказался о матчах с Шахтером, словах Пушича и еврокубках

Хавбек Динамо Александр Пихаленок оценил матч 3-го тура Лиги конференций против команды Зрински. Игра состоится 6 ноября, начало в 22:00.

– Александр, на прошлой неделе команда провела два трудных и принципиальных матча против «Шахтера». Удалось ли уже полностью перефокусироваться на еврокубковую игру?

– Действительно, мы провели два очень непростых матча против «Шахтера». В Кубке победили, а в чемпионате потерпели поражение. К сожалению, арбитр не назначил стопроцентное пенальти, но это футбол… Сегодня мы разбирали соперника во время теоретического занятия. Могу сказать, что это хорошая, боевая команда. Завтра нас будет ждать очень интересное противостояние.

– Марино Пушич сегодня давал комментарий накануне игры «Динамо», сказав следующее: «они не относятся слишком серьезно к еврокубковым матчам, потому что их единственная цель – внутренний чемпионат и Кубок Украины». Как вы прокомментируете эти слова?

– Это неправда. Когда ты выходишь в футболке «Динамо» Киев, каждый матч – это большая ответственность для всех. Мы настраиваемся на каждый матч только для того, чтобы получить положительный результат.

– В последнее время многие юные болельщики просят у вас футболки после матчей. Как вы к этому относитесь, вас это вдохновляет или наоборот – надоедает, мешает?

– Лично я к этому абсолютно нормально отношусь, я сам был такой, когда был маленький – тоже просил футболки. Кому-то я могу подарить, кому-то, к сожалению, нет. Нам дают одну футболку, кому повезет, кому нет.

– После тяжелых матчей против «Шахтера» вас ожидал переезд в Польшу. Удалось ли восстановиться? И готовы ли вы завтра выкладываться на сто процентов?

– Слушайте, мы ведь в таком режиме уже давно… Немного привыкли. Конечно, эти переезды даются не так легко, как, возможно, кому-то кажется. Но мы настраиваемся на положительный результат завтра и будем стараться сделать все, чтобы его получить.