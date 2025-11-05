Хватило трех слов. Флик отреагировал на слухи об уходе из Барселоны

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик отреагировал на слухи о возможном уходе из расположения «сине-гранатовых» по завершению нынешнего сезона.

«Еще одна чушь», – лаконично ответил Ханси Флик.

60-летний специалист возглавил «Барселону» 29 мая 2024 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2026г. В нынешнем сезоне Барселона занимает вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 25 турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.