Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 18:44
Шахтер может вернуть легионера, который покинул Украину из-за войны

Руководство донецкого клуба не планирует продлевать аренду Майкона для Коринтианса

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Донецкий Шахтер не планирует продолжать аренду бразильского полузащитника Майкона, ныне выступающего за Коринтианс. Об этом пишет ESPN Brasil.

По данным источника, «горняки» уже сообщили бразильскому клубу, что после завершения действующего соглашения легионер вернется в Украину. Руководство Коринтианса может сохранить бразильца в своем составе, лишь оформив полноценный трансфер.

Срок действия действующего арендного соглашения истекает 31 декабря 2025 года. Действующий контракт бразильского полузащитника с донецким клубом рассчитан до декабря 2027 года.

В текущем сезоне питомец «Коринтианса» забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за клуб.

