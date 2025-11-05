Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛЮСИН: «Динамовцы за два дня уже привыкли к искусственному полю»
Молодежные турниры
05 ноября 2025, 13:29 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:30
1

ЛЮСИН: «Динамовцы за два дня уже привыкли к искусственному полю»

Хавбек Динамо U-19 поделился ожиданиями от игры против Броммапойкарны

ФК Динамо. Павел Люсин

Полузащитник юношеской команды «Динамо» U-19 Павел Люсин поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда Юношеской лиги УЕФА против шведского клуба «Броммапойкарна» U-19:

– Настрой боевой, мы готовы на все 100%. Хотя будем играть на искусственном поле, за последние два дня мы к нему привыкли и готовы дать бой.

– После первого поединка вы уже лучше знаете, как играть против этого соперника? Как преодолевать сильные стороны «Броммапойкарны»?

– Они очень хорошо играют в атаке. А вот защитники не слишком уверенные – мы можем их прессинговать, забить еще больше мячей и победить.

– Насколько газон с искусственным покрытием является преимуществом для соперника?

– Не считаю это преимуществом. Мы должны играть на любом поле и добиваться максимального результата.

– Вам противостоит команда «Броммапойкарны» возрастной категории U17, которая выиграла чемпионство в прошлом сезоне. А команда U19 стала чемпионом в нынешнем сезоне. Что думаете по этому поводу?

– В современном футболе все команды становятся сильнее, мы видим, что кто угодно может стать победителем в своей стране.

– Насколько дополнительно вас мотивируют выступления в Юношеской лиге УЕФА?

– Конечно, этот турнир престижнее, мы очень серьезно настраиваемся, ведь хотим пройти как можно дальше. Старшие ребята помогают младшим адаптироваться в команде, привыкнуть к взрослому футболу при переходе из команды U17 в U19.

– Чего ожидаете от матча?

– Только победы.

ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к матчу Юношеской лиги УЕФА

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 Павел Люсин
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
