Украинский футболист отреагировал на интерес Реала и Барселоны

Вратарь юношеской сборной Украины и испанской «Жироны» Владислав Крапивцов прокомментировал недавние новости испанских СМИ об интересе к нему со стороны испанских грандов «Реала» и «Барселоны»

.«Совершенно спокойно отреагировал. Не о чем говорить вообще», – отметил Владислав Крапивцов.

В этом сезоне на клубном уровне Крапивцов провел три матча и пропустил восемь голов.

Недавно легенда киевского «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вратаре «Жироны» и сборной Украины U-20 Владиславе Крапивцове, к которому недавно проявила интерес каталонская «Барселона».