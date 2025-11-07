Украинский футболист отреагировал на интерес Реала и Барселоны
Владислав Крапивцов считает, что не о чем говорить
Вратарь юношеской сборной Украины и испанской «Жироны» Владислав Крапивцов прокомментировал недавние новости испанских СМИ об интересе к нему со стороны испанских грандов «Реала» и «Барселоны»
.«Совершенно спокойно отреагировал. Не о чем говорить вообще», – отметил Владислав Крапивцов.
В этом сезоне на клубном уровне Крапивцов провел три матча и пропустил восемь голов.
Недавно легенда киевского «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вратаре «Жироны» и сборной Украины U-20 Владиславе Крапивцове, к которому недавно проявила интерес каталонская «Барселона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова
Защитник Шахтера высказался после победы над Брейдабликом в матче 3-го тура ЛК