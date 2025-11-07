Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист отреагировал на интерес Реала и Барселоны
Испания
07 ноября 2025, 05:02 |
769
0

Украинский футболист отреагировал на интерес Реала и Барселоны

Владислав Крапивцов считает, что не о чем говорить

07 ноября 2025, 05:02 |
769
0
Украинский футболист отреагировал на интерес Реала и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Вратарь юношеской сборной Украины и испанской «Жироны» Владислав Крапивцов прокомментировал недавние новости испанских СМИ об интересе к нему со стороны испанских грандов «Реала» и «Барселоны»

.«Совершенно спокойно отреагировал. Не о чем говорить вообще», – отметил Владислав Крапивцов.

В этом сезоне на клубном уровне Крапивцов провел три матча и пропустил восемь голов.

Недавно легенда киевского «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вратаре «Жироны» и сборной Украины U-20 Владиславе Крапивцове, к которому недавно проявила интерес каталонская «Барселона».

По теме:
ФОТО. Дэвид Бекхэм стал рыцарем – и даже король Чарльз восхитился им
Какие места у Реала и Барсы? Обнародован рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав Крапивцов Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Жирона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»
Футбол | 07 ноября 2025, 03:49 0
БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»
БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»

Защитник Шахтера высказался после победы над Брейдабликом в матче 3-го тура ЛК

Дешам хотел бы избежать матча со сборной Украины 13 ноября. Есть причина
Футбол | 06.11.2025, 21:27
Дешам хотел бы избежать матча со сборной Украины 13 ноября. Есть причина
Дешам хотел бы избежать матча со сборной Украины 13 ноября. Есть причина
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Михаил МУДРИК: «Я был на просмотре в этом клубе»
Футбол | 06.11.2025, 08:10
Михаил МУДРИК: «Я был на просмотре в этом клубе»
Михаил МУДРИК: «Я был на просмотре в этом клубе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем