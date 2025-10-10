Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону
Алексей Михайличенко – о Владиславе Крапивцове
Легенда киевского «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вратаре «Жироны» и сборной Украины U-20 Владиславе Крапивцове, к которому недавно проявила интерес каталонская «Барселона».
– Накануне появилась информация, что вратаря нашей молодежной сборной Крапивцова присматривают скауты самой Барселоны! Как вам игра Владислава на нынешнем Мундиале и вообще в тех играх, которые вы видели?
– Он классно играет ногами и в некоторых матчах на чемпионате мира, в эпизодах, был надежным, сыграл хорошо. Однако мне трудно оценивать вратарей. Не мой профиль. Даже когда я работал тренером, то поручал это дело специальному человеку – тренеру голкиперов.
