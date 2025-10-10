Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону
Испания
10 октября 2025, 04:22 |
196
0

Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону

Алексей Михайличенко – о Владиславе Крапивцове

10 октября 2025, 04:22 |
196
0
Легенда Динамо отреагировал на возможный трансфер украинца в Барселону
УАФ. Владислав Крапивцов

Легенда киевского «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вратаре «Жироны» и сборной Украины U-20 Владиславе Крапивцове, к которому недавно проявила интерес каталонская «Барселона».

– Накануне появилась информация, что вратаря нашей молодежной сборной Крапивцова присматривают скауты самой Барселоны! Как вам игра Владислава на нынешнем Мундиале и вообще в тех играх, которые вы видели?

– Он классно играет ногами и в некоторых матчах на чемпионате мира, в эпизодах, был надежным, сыграл хорошо. Однако мне трудно оценивать вратарей. Не мой профиль. Даже когда я работал тренером, то поручал это дело специальному человеку – тренеру голкиперов.

По теме:
Украинский игрок, который пропустил 4 года из-за травмы, нашел новый клуб
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Марокко U-20 – Южная Корея U-20. 1/8 финала ЧМ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Алексей Михайличенко Барселона трансферы Жирона сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 трансферы Ла Лиги Владислав Крапивцов
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09 октября 2025, 17:22 30
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги

Ярослав не сдержался в матче чемпионата Украины

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09 октября 2025, 07:19 9
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов

Конец карьеры близок, остается выбрать последних соперников

Ветераны Динамо потеряли места в старте из-за разногласий с Шовковским
Футбол | 10.10.2025, 04:04
Ветераны Динамо потеряли места в старте из-за разногласий с Шовковским
Ветераны Динамо потеряли места в старте из-за разногласий с Шовковским
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Футбол | 09.10.2025, 21:06
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем